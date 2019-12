Novantuno chili di botti illegali - Video

Arrestato commerciante di Alzano Operazione della Questura di Bergamo: gli agenti della Divisione amministrativa hanno scoperto in un negozio cipolle e bombe carta pericolose.

Operazione della Questura: giovedì 12 dicembre alcuni agenti si sono finti clienti nel negozio di Alzano, chiedendo di poter visionare fuochi di artificio da acquistare per le feste natalizie e di fine anno e il titolare ha proposto loro di comprare anche alcuni botti illegali e pericolosi. A quel punto gli altri colleghi degli agenti in borghese, questa volta in divisa, sono entrati nel negozio e hanno ordinato al titolare di mostrare tutta la merce. Dalla perquisizione, anche in garage e in un deposito, sono spuntati 91 chili di materiale esplosivo illegale e potenzialmente molto pericoloso, come cipolle da 9,2 pollici e bombe carta. Il titolare del negozio è stato arrestato.

