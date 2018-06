«Nuove rotte, tutto uguale un anno dopo»

A Colognola restano rumori e disagi Pochi i benefici nonostante i correttivi delle nuove rotte a Colognola: su L’Eco di Bergamo i rilevamenti della start up bergamasca SocialBeat.

L’«anniversario» non porta con sé una grande festa. Il 22 giugno del 2017 iniziava la sperimentazione delle nuove rotte dell’aeroporto, poi corrette nel corso dell’anno, che avrebbe dovuto «migliorare la vita» a Colognola. Ma dodici mesi dopo, nonostante i correttivi apportati in corsa, i disagi sono gli stessi, denunciano i residenti del quartiere. Il confronto pre-22 giugno 2017 elaborato dalla start up bergamasca SocialBeat rimarca l’effetto a tenaglia delle rotte sul quartiere di Colognola anche dopo il correttivo di aprile 2018. Rispetto a un anno fa, però, le «linee aeree» interessano sensibilmente anche la Grumellina e Lallio, un po’ meno Treviolo e Curnasco.

