Nuovo Pgt, 21 incontri online nei quartieri

Il Comune apre al confronto con i cittadini Si inizia con un’assemblea virtuale dedicata al Centro e a Sant’Alessandro. Gli incontri termineranno il 20 maggio, con un meeting incentrato sul quartiere di San Paolo.

Una rassegna di 21 incontri nei quartieri, per avvicinare il più possibile il Piano di governo del territorio (Pgt) ai cittadini che, di conseguenza, potranno dire la loro e contribuire a ridisegnare il volto della Bergamo di domani. Gli incontri, che prenderanno il via il 30 marzo, sono stati presentati nella mattinata di martedì 23 marzo dagli assessori del Comune di Bergamo Francesco Valesini e Giacomo Angeloni, delegati rispettivamente all’Urbanistica e alla Partecipazione.

Lo scopo degli incontri è far conoscere gli obiettivi e le strategie del nuovo Pgt e favorire il confronto sui bisogni della città. A causa dell’emergenza sanitaria in corso gli incontri si svolgeranno in modalità online, ma la modalità virtuale potrebbe consentire anche una maggiore partecipazione agli incontri, costruendo così un più ampio coinvolgimento della cittadinanza circa le scelte della città del futuro.

L’attuale Piano di governo del territorio, adottato dall’Amministrazione Bruni e approvato da quella Tentorio, rappresenta la cornice dentro la quale sono state fatte le scelte di costruzione degli ultimi 10 anni: risulta quindi fondamentale la redazione del nuovo piano, stante anche le mutate esigenze e ambizioni della città nell’arco dell’ultimo decennio.

Nell’organizzazione e gestione degli incontri le Reti di Quartiere svolgono un ruolo importante. La loro già forte presenza e conoscenza del territorio è il punto di partenza del coinvolgimento, un «acceleratore» del processo di partecipazione. Gli incontri prevedono la partecipazione di due facilitatori della partecipazione, un operatore di quartiere e un tecnico della direzione urbanistica. Tutte le informazioni su pgtbergamo.it.

Ecco il calendario degli appuntamenti:

· 30 Marzo ore 20.30 Centro Sant’Alessandro

• 31 Marzo ore 20.45 Borgo Palazzo Alle Valli

• 8 Aprile ore 20.30 Campagnola

• 12 Aprile ore 20.30 Santa Lucia

• 13 Aprile ore 20.30 San Tomaso

• 15 Aprile ore 20.30 Celadina

• 19 Aprile ore 20.30 Centro Pignolo - Centro Papa Giovanni XXIII

• 20 Aprile ore 20.30 Loreto

• 22 Aprile ore 20.45 Conca Fiorita - Valtesse San Colombano

• 26 Aprile ore 20.30 Boccaleone

• 27 Aprile ore 20.45 Valtesse - Valverde

• 30 Aprile ore 20.45 Monterosso

• 3 Maggio ore 20.30 Longuelo

• 4 Maggio ore 20.30 Città Alta e Colli

• 6 Maggio ore 20.30 Colognola

• 11 Maggio ore 20.30 Villaggio Sposi

• 12 Maggio ore 21.00 Borgo Santa Caterina

• 13 Maggio ore 21.00 Redona

• 18 Maggio ore 20.30 Malpensata - Carnovali

• 19 Maggio ore 20.30 Grumello

• 20 Maggio ore 18.00 San Paolo

Come partecipare?

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, si ribadisce, gli incontri si svolgeranno in modalità online. Per la partecipazione agli incontri è necessario iscriversi compilando l’apposito modulo di iscrizione. Una volta effettuata l’iscrizione riceverete il link per partecipare all’incontro. È possibile partecipare a uno o più incontri. Tutte le informazioni qui: https://pgtbergamo.it/partecipazione/incontri-di-quartiere/.

