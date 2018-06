Orgoglio seriano, turismo in crescita

Non solo natura: cultura e gastronomia Laboratorio di PromoSerio per individuare i punti di forza dell’accoglienza. L’anno scorso presenze +7,1% e arrivi +9,9%. Paesi di provenienza: sul podio Germania, Israele e Regno Unito.

Fare squadra per un obiettivo comune: il futuro del turismo nelle Orobie. E’ l’appello che arriva dall’ente di promozione della Val Seriana e Val di Scalve, PromoSerio, che tramite un laboratorio sul turismo, al quale hanno aderito 40 persone, cerca di muovere i primi passi in questa direzione. «Un percorso che sta partendo bene – ha commentato Maurizio Forchini, presidente dell’ente, durante la presentazione finale del corso tenutasi a Clusone -, e anche se tutto non sarà perfetto l’importante è continuare a camminare».

L’attività che è stata fatta è proprio quella di fare una suddivisione, in sei differenti aree, per geografia, risorse turistiche ed ospiti, dando vita alle seguenti ripartizioni: Asta del Serio, Castione della Presolana e Clusone, Altopiano Selvino e Aviatico, Val di Scalve, Media Val Seriana e Cinque Terre della Val Gandino e Bassa Val Seriana, nel quale è stata suddivisa l’intera area.

