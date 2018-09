Paganella, cade in pista a 1.480 metri

Politrauma per un ciclista bergamasco Cade sulla pista di downhill in Paganella: grave un ciclista bergamasco. L’incidente nel pomeriggio di sabato 29 settembre.

Sulla pista di downhill (discesa) «Hustle & Flow» in Paganella in Trentino è stato soccorso un biker che a seguito di una caduta aveva riportato un politrauma. L’incidente, come spiega anche ilgiornaletrentino.it è avvenuto nel pomeriggio di sabato 29 settembre.

Il ciclista di 48 anni della provincia di Bergamo stava scendendo con la mountain bike quando nel tratto finale, a una quota di circa 1480 metri, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori pista perdendo temporaneamente coscienza.

Sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino dell’Area operativa Trentino Centrale e l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites. L’uomo è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento con politraumi.

