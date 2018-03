Parcheggio ex Asl, ghiaia sulle buche

Ma per l’asfalto serve altra pazienza L’intervento in mezza giornata. Ma per l’asfalto si deve attendere il restyling dell’intero complesso.

Via le buche al parcheggio gruviera di Borgo Palazzo. Il cielo ha dato una tregua e, dopo cinque sabati consecutivi di pioggia, lo scorso weekend c’è stato il sole. In mezza giornata hanno livellato il fondo di ghiaia. Per il momento, dunque, si può dire addio alle buche che rendono il fondo stradale disconnesso e che, in caso di maltempo, diventano pozze di fango. Un intervento che l’Ospedale Papa Giovanni XXIII aveva in programma da tempo per risolvere, almeno temporaneamente, il problema che da una quindicina di anni crea disagio agli utenti diretti a uffici e ambulatori, soprattutto in caso di maltempo e di piogge insistenti così come avvenuto nelle scorse settimane. Per l’asfaltatura si dovrà attendere la ristrutturazione dell’intero complesso.

