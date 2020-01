Peia, operaia cade al lavoro

Trauma cranico, in ospedale Stava riponendo una matassa a un metro e mezzo di altezza e poi è caduta.

Stava lavorando per riporre una matassa di filo a un metro e mezzo da terra quando ha perso l’equilibrio ed è caduta a terra battendo violentemente il capo. L’incidente è accaduto in una ditta di filati in via Campo Sportivo a Peia alle 9.30 di venerdì 17 gennaio.

La donna, un’operaia di 53 anni, è stata trasportata in ospedale a Piario in codice giallo con un forte trauma cranico.

