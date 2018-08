Pendolari, aumenti da settembre

per chi sceglie treno più autobus Abbonamenti integrati, fino a 12 euro all’anno in più per l’annuale in tutta la Lombardia.

Un caffè al mese e non di più: è questo il rincaro degli abbonamenti integrati treno più bus per la regione Lombardia che scatteranno dal primo settembre. Il rincaro maggiore si avrà per l’abbonamento annuale «Io viaggio ovunque in Lombardia», che passa da 1.027,50 a a 1.039 euro. Si tratta del biglietto integrato per viaggiare su tutti i servizi di trasporto pubblico locale in Lombardia. Per quanto riguarda invece l’abbonamento «Io viaggio ovunque in provincia» (mensile integrato per viaggiare sui servizi di trasporto pubblico che varia di costo da provincia a provincia, e che permette di usare i percorsi ferroviari con origine e destinazione di viaggio nella stessa provincia e tutti i mezzi di trasporto pubblico della provincia) per la Bergamasca il prezzo sale da 86 a 87 euro al mese.

