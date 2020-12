Perde il controllo dell’auto e si ribalta

Nembro, 44enne finisce in ospedale L’incidente è avvenuto in via Torquato Tasso alle 18 di giovedì 24 dicembre.

Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Bergamo per un incidente stradale a Nembro che si è verificato intorno alle 18 in via Torquato Tasso e ha visto il ribaltamento di un’auto. L’uomo alla guida, un 44enne, ha fatto tutto da solo, ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata.

Sul posto un ambulanza che lo ha trasportato in codice giallo all’ospedale di Seriate. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA