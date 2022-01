Perde il controllo dell’auto sul provinciale ad Albino e si ribalta, 48enne illeso - Foto L’incidente domenica verso le 15.

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo sono intervenuti per un incidente stradale ad Albino in via Provinciale intorno alle 15. Un uomo di 48 anni ha perso il controllo della sua auto finendo capovolta fuori strada.

IL 48enne è uscito illeso dall’abitacolo. Sul posto anche l’ambulanza e i Carabinieri.

