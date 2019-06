Perde il controllo e invade la corsia

Schianto a Isso: due feriti gravi Ha perso il controllo dell’autocarro su cui viaggiava e ha invaso la corsia opposta travolgendo un furgoncino: gravi due uomini a Isso.

Ha perso il controllo dell’autocarro su cui viaggiava, forse per un malore o un colpo di calore, e ha invaso la corsia opposta travolgendo un furgoncino che passava in quel momento. Schianto frontale a Isso intorno alle 17 di mercoledì 26 giugno sulla nuova bretella dell’ex statale 11. Il conducente dell’autocarro, un uomo di 58 anni, proveniva da Mozzanica ed era diretto ad Antegnate quando ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare. Ha così invaso l’altra corsia schiantandosi contro un furgone rosso che sopraggiungeva in quel momento guidato da un giovane di 26 anni.

Sul posto sono intervenuti, oltre alla Radiomobile di Treviglio, anche i Vigili del fuoco di Romano per estrarre il 58enne rimasto incastrato nell’abitacolo. Sono stati poi portati via in elicottero: il 58enne è stato portato agli Spedali Civili di Brescia in codice rosso mentre il 26enne è stato trasportato al San Raffaele di Milano sempre in codice rosso. La strada è chiusa al traffico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA