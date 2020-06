Piazzatorre, finisce in un dirupo con la bici

Elicottero per soccorrere ciclista 53enne Incidente a Piazzatorre: un ciclista downhill è finito fuori strada e sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi del Soccorso alpino e i Vigili del fuoco.

Anche l’elicottero ha raggiunto la zona per trasportare il ferito che pare fortunatamente non in gravi condizioni. Il fatto si è verificato intorno alle 12.30 di domenica 21 giugno e l’uomo, di 53anni, è caduto in una zona impervia. L’uomo dovrebbe essere stato trasferito all’ospedale di Bergamo per le cure del caso.

