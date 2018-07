Ponte Nossa, incidente frontale

Bus contro un’auto, due feriti -Foto Ancora un brutto schianto nella serata di martedì 3 luglio verso le 20.15 sulla provinciale della Valle Seriana.

Ennesimo grave incidente in questo martedì 3 luglio che si è verificato alle 20.15 sulla provinciale 35 della Valle Seriana all’altezza del ponte del Costone in territorio di Ponte Nossa. Coinvolti nello schianto un’auto e un autobus. Ancora non è chiara la dinamica dell’accaduto. Ci sarebbero due feriti, di cui uno ferito abbastanza seriamente, che sono stati trasportati in ospedale.

