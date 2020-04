I Vigili del fuoco di Dalmine in azione per l’incendio di un tetto a Pontida

Pontida, a fuoco tetto in via Massera

Una dozzina di incendi nell’ultimo mese Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Dalmine: intervento di due ore. Nell’ultimo mese incendi a cascinali, boschi e capannoni.

I Vigili del fuoco di Dalmine con il supporto dell’Aps e del Boschivo di Zogno, il Boschivo della centrale di Bergamo e il Boschivo del distaccamento volontari di Madone sono stati impegnati per oltre due ore a Pontida nella prima mattinata di lunedì 13 aprile per spegnere l’incendio di un tetto di un’abitazione in via Massera. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo stabile e hanno bonificato le zone più compromesse.

Dai primi di marzo i Vigili del fuoco sono stati impegnati in una dozzina circa di interventi causati da incendi di varia natura a capannoni, ma anche a tetti di abitazioni e incendi boschivi. Nella tarda serata di domenica 12 aprile un incendio si è sviluppato nella zona degli ex Mangimi Moretti a Campagnola. Giovedì 9 aprile i Vdf di Bergamo sono intervenuti invece a Seriate, in via Ca’ Bertoncina, per spegnere un incendio scoppiato nel capannone della ditta di smaltimento rifiuti Zappettini. Sempre giovedì mattina 9 aprile dei Vigili del fuoco di Bergamo. Intorno alle 4 i mezzi sono partiti dalla centrale cittadina per andare a spegnere un incendio che ha coinvolto un’automobile ad Albino. In fiamme una macchina in viale Parri.

Lunedì 6 aprile i Vigili del fuoco di Zogno e Bergamo hanno messo in sicurezza una casa in località Clozzolo a Selino Alto per un incendio scaturito da una canna fumaria. Domenica 5 aprile l’allarme invece è scattato a Calolziocorte dove un grosso incendio ha causato danni al panifiicio Fratelli Valsecchi in via Montello. Paura venerdì 3 aprile anche ad Albino dove un incendio ha gravemente danneggiato il tetto di un’abitazione di via San Benedetto, in località Fiobbio. Le fiamme hanno raggiunto diversi metri d’altezza, allarmando gli abitanti dell’edificio stesso e di tutti gli altri stabili della zona nel pieno della notte.

Il 25 marzo i Vigili del fuoco sono stati impegnati nella Valle del freddo per un doppio incendio doloso nel territorio di confine tra Endine Gaiano, Sovere e Solto Collina e nella zona dei canneti intorno al lago di Gaiano. Il 24 marzo invece un rogo ha danneggiato il tetto di un’abitazione a Nese in via Corni impegnagno tre mezzi dei Vigili del fuoco. Tre squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate il 18 marzo nel primo pomeriggio per spegnere un incendio divampato nel sottotetto di un condominio di via Enrico Morali 13 in città.

