Bergamo, Prefettura su emergenza neve

«Limitate al minimo l’utilizzo dell’auto» Visti i bollettini della Regione Lombardia e dopo un incontro con tutte le autorità competenti la Prefettura ha chiesto per la giornata di giovedì di utilizzare il meno possibile le auto private e se necessari emetterà un’ordinanza di fermo dei mezzi pesanti sopra le 7 tonnellate e mezzo.

Si è tenuta stamattina in Prefettura una riunione del Comitato Operativo Viabilità, presieduto dal viceprefetto aggiunto Patrizia Savarese, per fare un punto della situazione in relazione alle previste precipitazioni nevose – che, secondo l’odierno bollettino diramato dalla Regione Lombardia, potrebbero interessare l’intero territorio provinciale e ai possibili problemi legati alla formazione di ghiaccio, favorita dalle basse temperature.

Hanno preso parte all’incontro i rappresentanti del Comando provinciale dei Carabinieri, della Sezione di Poliz a Stradale di Bergamo, dell’Ufficio di Polizia di Frontiera di Orio al Serio, del Compartimento regionale dell Polizia Ferroviaria, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, delle società “ utostr de” ed “Argentea” rispettivamente per le utostrade A4 e A35), della Provincia di Bergamo, dell’Anas, dell’Azienda di Tutela della Salute di Bergamo, dell’Enel e dei Comuni di Bergamo e di Treviglio.

Nell’occasione, le società “Autostrade” ed “Argentea”, la Provincia di Bergamo, l’ANAS e i Comuni di Bergamo e Treviglio hanno fornito assicurazioni in ordine alla piena fruibilità, qualora se ne rendesse necessario l’impiego, dei rispettivi mezzi spargisale e di quelli per lo sgombero della neve. Il comitato ha concordato sull’opportunità di suggerire di ridurre al minimo i trasferimenti con mezzi privati, per la giornata del 1° marzo 2018. Sulla base dell’evoluzione della situazione meteorologica e dei prossimi bollettini, la Prefettura di Bergamo valuterà ’eventualità di adottare, in raccordo con le Prefettura di Milano e delle altre province confinanti, un’ordinanza di limitazione della circolazione per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate.

