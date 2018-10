Presentati due candidati e 4 liste

Provincia, sono Ferla e Gafforelli Ufficiali due candidature alla carica di presidente della Provincia di Bergamo: Fabio Ferla e Gianfranco Gafforelli, rispettivamente sindaco di Calvenzano e Calcinate.

La Provincia di Bergamo ha reso noto che alle ore 12 di giovedì 11 ottobre, scadenza prevista per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della Provincia e delle liste dei candidati al Consiglio provinciale, sono pervenute due candidature alla carica di presidente da parte di Fabio Ferla e Gianfranco Gafforelli, rispettivamente sindaco di Calvenzano e Calcinate. E poi quattro liste di candidati al Consiglio provinciale: «Civici popolari indipendenti per Bergamo», «Democratici e civici per la Bergamasca», «Lega Salvini premier» e «Lista civica per Gafforelli presidente».

«La Commissione elettorale si è insediata e procederà all’esame delle candidature pervenute - spiega una nota -. L’adozione dei provvedimenti definitivi di ammissione e ricusazione avverrà entro martedì 16 ottobre».

