Linea C, buona la prima - Foto e video Ancora auto sulle corsie preferenziali

Ancora auto sulle corsie preferenziali Una mattina di confusione, soprattutto per le persone anziane, per il debutto della tanto attesa Linea C che porta dall’Ospedale Papa Giovanni XXIII al Don Orione e Clementina.

A mandare in tilt i frequentatori abituali della Linea 2 i due percorsi nominati in funzione dei rispettivi capolinea di destinazione: C1H e C2H in direzione Ospedale, C1A e C2A in direzione Don Orione e C1B e C2B in direzione Clementina. Tante domande ai conducenti e agli addetti di Atb nel giorno del debutto il 5 febbraio soprattutto dalle persone anziane che abitualmente usano questo percorso. Ci vorrà qualche giorno per prendere confidenza con i nuovi nomi per una tratta che sostanzialmente segue il percorso della vecchia Linea 2 e che transita per il centro in piazza della Libertà (C1) e Porta Nuova (C2).

Altro elemento con cui fare i conti è il traffico delle ore di punta e soprattutto con gli automobilisti non ancora avvezzi a lasciare libere le corsie preferenziali per i bus. Le corsie preferenziali sono in via Verdi tra via Pignolo e via Locatelli, in direzione di viale Roma. Via Garibaldi tra via dello Statuto e via Sant’Alessandro, in direzione di viale Roma, via Frizzoni, tra via Madonna della Neve e viale Muraine, in direzione di via Suardi; via Tiraboschi tra via Paglia e viale Papa Giovanni, in direzione di viale Papa Giovanni; via Carducci in prossimità di via Leopardi. Il traffico e le auto bloccate però non hanno causato ritardi considerevoli. La linea C, presentata nelle scorse settimane e dotata di soli autobus elettrici, sarà attiva da lunedì a venerdì con corse ogni 15 minuti.

