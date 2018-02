Pronti per un selfie col dinosauro?

Ecco dove sono in città -Le foto e la mostra Alle 3.30 di martedì mattina 27 febbraio i responsabili del Museo Caffi e di Geomodel hanno allestito l’«esposizione collaterale» della mostra sui dinosauri che si aprirà a marzo in Città Alta. Ecco dove sono i giganti della Preistoria. Pronti per un selfie?

Grande attesa per l’esposizione «Noi abbiamo 100 anni, loro molti di più - Dinosauri al museo» che si terrà in occasione del centenario dell’istituzione museale da sabato 10 marzo a domenica 30 settembre. La mostra è realizzata dal Comune di Bergamo con la società Geomodel e vedrà in esposizione una cinquantina di modelli di dinosauri, a grandezza naturale, che dalla prossima settimana sbarcheranno in città. Accanto a questi, anche riproduzioni di animali estinti, fossili, calchi, ricostruzioni e animali tassidermizzati.

Si potranno ammirare, ad esempio, il grande scheletro di Allosaurus fragilis affiancato al suo alter ego in riproduzione iperrealistica a scala 1:1, a ricordarci il motivo della sua nomea di «Leone del Giurassico», oppure il Cervo di Sovere di 700.000 anni affiancato al Megaloceros giganteus, il più grande cervide mai esistito; accanto al grande scheletro del capodoglio attuale, «nuoterà» Liopleurodon, grande rettile marino degli oceani Giurassici, e Latimeria, unico pesce vivente conosciuto, «dialogherà» con Mawsonia, rappresentante estinto dello stesso gruppo di pesci.

Tre dinosauri di grandezza impressionante daranno il benvenuto ai visitatori in altrettanti luoghi della città: Diplodocus in Piazza Cittadella, davanti al museo, Indricotherium presso la stazione ferroviaria, Pachyrhinosaurus in Piazza Vittorio Veneto. Un quarto dinosauro, il famosissimo Tyrannosaurus rex, sarà esposto all’ospedale Papa Giovanni. Alcuni modelli sono stati realizzati ad hoc dal team Geomodel sui più importanti reperti paleontologici presenti in esposizione, come il fossile della libellula Italophlebia scoperta durante gli scavi del museo in Valle Imagna, il fossile del fitosauro Mystriosuchus scoperto nel 1995 a Zogno, il calco del fossile del dinosauro Citipati, (il celeberrimo scheletro di BigMama sul nido). Tra i protagonisti della mostra ci saranno anche alcune specie simbolo dell’estinzione come la Colomba Migratrice ed il Tilacino, entrambi accomunati dal triste destino causato dall’irresponsabile comportamento dell’uomo.

È stata inoltre ideata una serie di giornate evento che coprirà i fine settimana dell’intero periodo di apertura della mostra con proposte culturali aperte a tutti e laboratori. Le attività saranno gratuite previo l’acquisto del biglietto di ingresso alla mostra. Saranno programmati momenti didattiche per le scuole di ogni ordine e grado. Infine non mancheranno postazioni multimediali e numerosi filmati. Per allestire la mostra, il museo resterà chiuso al pubblico dal 26 febbraio al 9 marzo; sabato 10 marzo aprirà i battenti dalle 13 alle 20. Per tutto il periodo dell’apertura, da marzo a settembre, il Caffi sarà visitabile con il seguente orario: da martedì a venerdì 9-13 e 14,30 -18. Sabato, domenica e festivi orario continuato 10-19. Il prezzo del biglietto sarà di 8 euro per gli adulti (dai 18 anni di età), 4 euro (dai 4 ai 18 anni). Le scolaresche godranno un’ulteriore riduzione e il biglietto sarà di 3 euro per ogni studente. Per informazioni, prenotazioni e per conoscere il calendario degli eventi www.museoscienzebergamo.it, tel. 035.286011, www.dinosauribergamo.it

