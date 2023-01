Raccolta rifiuti in città, le variazioni nel weekend

Aprica comunica che, in occasione della cerimonia di inaugurazione di Bergamo e Brescia capitale della cultura 2023, «per ragioni di pubblica sicurezza e per garantire il decoro della città», il servizio di raccolta porta a porta nelle zone coinvolte dall’evento subirà le seguenti variazioni:

ZONA SANTA LUCIA (vie interessate largo Barozzi - via Statuto): sabato 21 gennaio la raccolta di carta e organico sarà anticipata alla mattina (sempre di sabato 21 gennaio), con le consuete modalità, con esposizione dei rifiuti a partire dalle 21 del giorno precedente ed entro le ore 06:00

ZONA CENTRO NORD (via interessata viale Vittorio Emanuele II): la raccolta di plastica, vetro e organico di venerdì 20 gennaio sarà anticipata a giovedì 19 gennaio con le consuete modalità, con esposizione dalle ore 16:00 alle ore 18:00

ZONA CENTRO OVEST (vie interessate viale Papa Giovanni - largo Porta Nuova – via Tiraboschi – passaggio Zeduri - piazza Matteotti – via Roma – via Crispi): la raccolta di carta, organico e indifferenziato di venerdì 20 gennaio sarà anticipata a giovedì 19 gennaio con le consuete modalità, con esposizione dalle ore 16:00 alle ore 18:00