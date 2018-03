Ramazzotti ai fan della Valgandino

Messaggio dalla Russia - Video Il cantante ai suoi fan della Valgandino: un video dalla Russia per salutarli e ringraziarli del loro affetto. «Ciao zieeee».

Eros è capace anche di questo: inviare ai suoi fan un video messaggio dalla Russia per ringraziarli dell’affetto e dell’amore che gli danno sempre seguendolo nei concerti e non solo. Il video è indirizzato in particolare ai circa mille fan della pagina Eros Ramazzotti fans club Valgandino.

Poco prima di un evento che lo vede protagonista a Mosca ha infatti inviato un messaggio di saluto alle sue fan della Bergamasca, terra a cui è legato anche perché la moglie, Marica Pellegrinelli, è originaria di Bergamo. Un piccolo messaggio che ha scaldato il cuore dei suoi sostenitori e dell’amministratore del gruppo Daniela Pellini che ha risposto per tutti: «Penso una cosa...penso che quando ci metti cuore...passione...lavoro...impegno...per realizzare concretamente un sogno e creare qualcosa di buono ...alla fine non può andare tutto male e forse la soddisfazione arriva..cosi...senza averla chiesta ma solo desiderata...perché qualcuno sa leggere oltre le righe e capire...e con un grandissimo gesto portare una gioia immensa a tante persone!!! GRAZIE GRAZIE GRAZIE Daniela Pellini».

