Regione, in Giunta Poma e Magoni

Scontro Pd, Gori verso Bergamo Fontana proclamato, squadra a sedici. Poma (Lega) e Magoni (Fratelli d’Italia) in super pole. Maretta nel Pd: Scandella non sarà capogruppo.

Attilio Fontana è ufficialmente il presidente della Regione Lombardia, proclamato dall’ufficio centrale regionale della corte d’Appello di Milano. Entro mercoledì il leghista presenterà la sua Giunta. In pole position ci sono per quanto riguarda le elette bergamache, Lara Magoni e Elena Poma, sindaco di Stezzano. Mentre il centrodestra sta chiudendo il cerchio, sul fronte opposto il centrosinistra è in subbuglio, con uno scontro ormai conclamato tra l’ex candidato alla presidenza Giorgio Gori e Alessandro Alfieri, il segretario del Pd lombardo ed ex capogruppo in Regione (e già accusato di essere stato «latitante» durante le Regionali), ora eletto senatore. Gori nega che ci siano tensioni ma le sue proposte sono state «stoppate». E starebbe decidendo di concludere il suo mandato di sindaco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA