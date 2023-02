Riattivate le corse della linea C in Borgo Santa Caterina in direzione Don Orione

Da lunedì 6 febbraio, viene definitivamente modificato il percorso della Linea C in prossimità di Borgo Santa Caterina. Le corse della Linea C dirette da Ospedale, Piazza della Libertà a Don Orione (C1A) e da Ospedale, Porta Nuova a Don Orione (C2A) tornano a transitare in Borgo Santa Caterina.

Nello specifico le corse di Linea C1A giunte in via San Giovanni percorreranno via Battisti, Piazzale Oberdan, via Borgo Santa Caterina, via Corridoni e percorso normale e quelle di linea C2A, giunte in via Frizzoni percorreranno via Muraine, via Battisti, Piazzale Oberdan, via Borgo Santa Caterina, via Corridoni e percorso normale.

In via Borgo Santa Caterina, la fermata in corrispondenza del civico 45 viene arretrata e posizionata in prossimità di via dei Celestini, mentre la fermata in corrispondenza del civico 75 non viene modificata. Le corse dirette da Don Orione a Ospedale con transito in Piazza Libertà (Linea C1H) e in Porta Nuova (Linea C2H), continueranno a percorrere via Suardi secondo il percorso attuale, ovvero via Muraine, via San Giovanni e percorso normale per la Linea C1H e via Frizzoni e percorso normale per la Linea C2H.