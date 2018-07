Roncola, auto fuori strada

Feriti nonna e nipotino di 11anni È intervenuto l’elisoccorso alle 15 in Val Imagna.

La donna di 80 anni era al volante dell’auto in via Portola nel comune di Roncola, una strada all’interno del paese, quando all’improvviso, forse per un malore, ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada e colpendo anche un’altra macchina parcheggiata a bordo carreggiata.

Un po’ di tensione e paura perchè sul veicolo c’era anche un bambino di 11 anni, ferito a una gamba ma fortunatamente non sarebbe grave. Sul luogo dell’incidente è giunto l’elisoccorso che ha trasportato la donna in codice rosso al Papa Giovanni e un’ambulanza che, invece, in codice giallo ha condotto il bambino sempre al pronto soccorso dell’ospedale cittadino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA