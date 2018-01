Rubano i casoncelli, poi bevono la grappa

Abbuffata (e sbronza) al Binario 12 - Foto Hanno rubato principalmente cibo: casoncelli, hamburger, e hanno bevuto superalcolici tanto da ubriacarsi. Nuovo colpo al Binario 12, noto locale di via Mai a Bergamo.

Con un tombino hanno sfondato una finestra e, una volta dentro il locale, hanno pensato bene di mangiare e di ubriacarsi pure. È successo intorno alle 4 del mattino di lunedì 29 gennaio in via Mai, nel noto locale Binario 12, poco distante dal polo scolastico di Bergamo, in centro.

I ladri hanno pensato bene di danneggiare il locale e portarsi via alimenti trovati nei frigo e nelle dispense. Dalle pizze al tonno, fino ai dolci, ai casoncelli e alla carne, ma anche bottiglie di cognac, grappa e superalcolici, che hanno bevuto direttamente nel locale. Tanto che si sarebbero ubriacati per poi scappare con un sacco nero con altri generi alimentari, tra cui pacchetti di pasta e un prosciutto crudo intero.

Per fuggire i malviventi sarebbero passati dalla finestra sfondata con il tombino, tagliandosi con il vetro braccia e gambe, e lasciando macchie di sangue in terra. Sul caso, denunciato alle forze dell’ordine, anche la polizia scientifica che ha raccolto tamponi del liquido ematico e ha avviato le indagini per individuare i responsabili.

