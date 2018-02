Sabato un gesto d’aiuto per i più poveri

Giornata di Raccolta del Farmaco Sabato 10 febbraio, in 19 farmacie della città di Bergamo e 106 farmacie del territorio provinciale, torna la Giornata di Raccolta del Farmaco. L’iniziativa, realizzata da Banco Farmaceutico, si svolge in 104 Province in tutta Italia.

«Spesso lo dimentichiamo o sembriamo non accorgercene ma, accanto a noi, ci sono persone che, se si ammalano, possono solo sperare che il malessere passi e che il freddo rigido dell’inverno non peggiori la loro condizione. Ciò che appare scontato, per milioni di poveri non lo è: la speranza degli indigenti di potersi curare è affidata alla generosità di chi è più fortunato. Invito chiunque possa permettersi una spesa di pochi euro a partecipare alla Giornata di raccolta del Farmaco e a donare pensando che quel semplice gesto può letteralmente cambiare la vita a una persona», afferma Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico onlus.

Nelle oltre 4.100 farmacie che in tutta Italia aderiscono all’iniziativa e ne espongono la locandina, sarà possibile, grazie alle indicazioni del farmacista e all’assistenza di oltre 14.000 volontari, acquistare uno o più medicinali da banco da donare ai poveri. I farmaci acquistati saranno consegnati direttamente agli oltre 1.720 enti assistenziali convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico onlus.

Durante la scorsa edizione, sono state raccolte 375.240 confezioni di farmaci, per un controvalore economico pari a 2.599.791 di euro. Ne hanno beneficiato oltre 580.000 persone assistite dagli enti convenzionati. Nella sola Bergamo, lo scorso anno, sono stati raccolti 2.241 farmaci, per un valore economico di 15.972 euro. Nel territorio di tutta la provincia, ne sono stati raccolti 14.749, per un valore economico di 94.622 euro.

I farmaci raccolti quest’anno aiuteranno 15 enti della città di Bergamo e 56 enti della provincia. A livello nazionale, in 17 anni, la Giornata ha raccolto più di 4.400.000 farmaci, per un controvalore superiore a 26 milioni di euro. In 5 anni (2012 – 2017) la richiesta di farmaci da parte degli enti è aumentata del 27,4%, mentre il numero degli indigenti è cresciuto in 1 anno del 4%. In particolare, sono aumentati i poveri minorenni, in crescita del 3,2% (soprattutto minorenni italiani, in aumento del 4,5%).

È possibile visionare l’elenco delle farmacie aderenti sul questo sito

La Giornata della Raccolta del Farmaco si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, in collaborazione con Aifa, Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute e BFResearch. L’iniziativa è realizzata con il sostegno di Intesa Sanpaolo, Teva, Doc, EG EuroGenerici, Assogenerici, Responsabilità Sociale Rai, Pubblicità Progresso, Avvenire e Mediafriends.

© RIPRODUZIONE RISERVATA