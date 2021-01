Domenica pomeriggio 10 gennaio in via XX Settembre: la foto è stata scattata alle 17.08

Saldi e passeggiata in centro a Bergamo

Traffico scorrevole e parcheggi liberi I saldi hanno richiamato i cittadini in centro a Bergamo. Dopo le 16 di domenica 10 gennaio via XX Settembre è stato un via vai di persone, a spasso per lo shopping e per fare due passi.

La situazione nel pomeriggio di domenica 10 gennaio è risultata sotto controllo con gente soprattutto nella centralissima via XX Settembre, a Bergamo. Verifiche delle forze dell’ordine sulle strade, la viabilità è stata scorrevole anche perchè essere in zona arancione ha limitato i movimenti tra i comuni.

Liberi i parcheggi, sono i cittadini quelli a spasso, approfittando dei saldi che a Bergamo come in tutta la Lombardia sono iniziati il 7 gennaio. I negozi, infatti, in zona arancione sono aperti e la maggior parte ha tenuto aperto anche oggi, prima domenica di promozioni.

I controlli delle forze dell’ordine si sono concentrati soprattutto all’ingresso della città, in viale Papa Giovanni e via Roma.

Dalle 18, complice anche il clima freddo e la chiusura obbligata dei bar, anche le vie centrali hanno iniziato a svuotarsi.

