Santa Chiara, nuova veste e più bambini per la prima scuola materna della città

Sono giorni di festa per la scuola dell’infanzia Santa Chiara che torna nella sua sede storica in via Garibaldi. Un ritorno che è anche un nuovo inizio, visto che gli ultimi due anni, durante i quali la scuola è stata ospitata nell’edificio delle Piccole Apostole in via Nullo, sono stati utilizzati per rinnovare totalmente la scuola fondata nel 1837 da don Carlo Botta. «La Santa Chiara è stata il primo asilo della città – ricorda don Arturo Bellini, presidente della Fondazione Istituti don Carlo Botta – dopo un’epidemia di colera che aveva portato morte e sofferenza in città. Dobbiamo ringraziare le Piccole Apostole per aver dato la possibilità alla scuola di proseguire la sua attività in questi ultimi due anni; la loro disponibilità è stata un dono della Provvidenza. Il grande impegno da parte della Fondazione nel rinnovare la scuola, anche economico con un investimento di 600mila euro, ci permette di guardare con fiducia al futuro».