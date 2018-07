Sant’Omobono: «Non parcheggiare lì»

Poi scende in strada e gli punta la pistola Il giovane si era fermato per telefonare. «Ho spostato subito l’auto, ma quello ha minacciato me e mio padre con l’arma». Pensionato denunciato.

Mi ero fermato per telefonare davanti al garage di un’abitazione, quando quel signore si è affacciato alla finestra e ha cominciato a inveire - racconta Francesco Dolci, 33 anni, di Sant’Omobono -. Mi ha urlato di spostare subito l’auto altrimenti sarebbe sceso con una pistola. “Va bene, mi scusi”, ho detto e l’ho portata sull’altro lato della strada».

Ma l’uomo, un pensionato settantenne, ha tenuto fede alle sue minacce e in strada, pochi minuti dopo, s’è veramente presentato con un’arma. Il settantenne ha rimediato una denuncia per minacce aggravate. I carabinieri di Sant’Omobono, intervenuti subito dopo l’episodio, in casa sua hanno sequestrato una pistola scacciacani priva del tappino rosso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA