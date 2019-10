Sapori d’Europa sul Sentierone

Tornano i Mercatanti con 140 stand Da giovedì 10 a domenica 13, ci saranno banchi da 19 nazioni: sapori, fiori e tante novità.

Vincent, il signore dei biscotti bretoni ad alto tasso di burro ha allestito il suo banco sul Sentierone. Con lui ci sarà Dirk, in viaggio dall’Olanda con bulbi di ogni colore e foggia, e la signora Margot che, dalla Polonia, porterà preziose pietre d’ambra. Debutta oggi la 18ª edizione dei «Mercatanti» da giovedì 10 a domenica 13 ottobre dalle 9 alle 24 (domenica si chiude alle 22), organizzata da Promozioni Confesercenti con il Comune di Bergamo.

Per il grande mercato europeo di artigianato e specialità enogastronomiche sono attese tra le 120 e le 130 mila persone. In tutto ci saranno 140 banchi, dove saranno rappresentate 19 nazioni e 13 regioni d’Italia. Tra le novità, il churros spagnolo (dolce fritto), artigianato tipico tedesco dalla Foresta Nera, fritto di pesce direttamente dalla Liguria. Gli habitué non saranno delusi. Confermati i banchi storici: wurstel e birra, paella, carne alla brace, biscotti olandesi, spezie da tutto il mondo, formaggi (dai Pirenei alle valli bergamasche), lana cotta dalla Lapponia, ceramiche inglesi.

L’evento è ormai diventato appuntamento fisso per i bergamaschi, ma anche una meta per il turismo: «Ci sono persino pullman che vengono dalla Svizzera per Mercatanti – rimarca il sindaco di Bergamo Giorgio Gori –. La chiave del successo è la qualità, grazie all’impegno degli organizzatori nell’alzare il livello della manifestazione, su nostra precisa richiesta. Si è anche creata una relazione fissa con i commercianti, bar e ristoranti del centro, segno che l’iniziativa è riconosciuta come valore per la città. Mercatanti richiama il genius loci del Sentierone, spazio di vocazione commerciale sin dalla sua nascita e prima sede della Fiera nella nostra città».

Tra gli stand, anche noti locali di Bergamo: «Sempre più commercianti in sede fissa chiedono informazioni, anche grazie al Distretto urbano del commercio e all’amministrazione comunale che hanno lanciato alcune iniziative come lo “Sbarazzo” sul Sentierone – annota Cesare Rossi, direttore Promozioni Confesercenti, intervenuto alla presentazione con il direttore Confesercenti Filippo Caselli –. Ci sarà la Bottega del buongustaio di via Borfuro, la pizzeria da Luca di Redona, il ristorante eritreo Dahlak di Borgo Palazzo e funghi Nespoli, negozio storico di via Spaventa. I Mercatanti coinvolgono tutta Bergamo in una grande festa popolare».

A coordinare le operazioni Giulio Zambelli, presidente Promozioni Confesercenti. Che prima di passare ai contenuti ricorda «Beppe Milesi, mio stretto collaboratore e primo Mercatante nell’edizione del 1999 (l’edizione inizialmente era biennale, ndr). Purtroppo, è venuto a mancare, a lui dedicheremo questa edizione». Zambelli rimarca la rigidità sugli «standard igienici e sanitari, abbiamo istituito, su nostra proposta, un’apposita commissione con Ats. Non lasciamo nulla al caso, neanche sulla sicurezza, con un servizio di sorveglianza notturno». E quest’anno, su idea del sindaco Gori, Confesercenti lancia il concorso «Vota il banco più bello»: basta postare la foto del preferito sulla pagina Facebook di Mercatanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA