Sbanda per un ramo sulla strada

Circonvallazione Plorzano, auto si ribalta Macchina distrutta e vigili del fuoco in azione per soccorre la donna che è rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto.

Si tratta di una 41enne fortunatamente non in gravi condizioni: la donna, intorno alle 11.40 di martedì 23 gennaio, stava viaggiando su una Y10, vettura di cortesia, arrivando da Ponteranica in direzione di Bergamo.

Ad un tratto, dalle prime informazioni e testimonianze raccolte, avrebbe sbandato con la macchina a causa di un ostacolo sulla carreggiata, forse un ramo: l’automobilista ha iniziato così a sbandare, perdendo il controllo della vettura ed è uscita fuori strada nel tratto in cui si interrompe il guard-rail: la macchina è finita nel campo che costeggia la carreggiata e si è ribaltata. A causa dell’incidente e dei soccorsi immediati di polizia locale, vigili del fuoco e 118, il traffico ha subìto dei rallentamenti per circa un’ora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA