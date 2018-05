(Foto by Massimo Doneda)

Il materasso abbandonato sulla rotonda di Monterosso a Bergamo (Foto by Massimo Doneda)

Scaricano materasso nella notte

Gesto incivile sul rondò di Monterosso È successo a Bergamo e stavolta chi lo ha abbandonato non ha cercato nemmeno un luogo appartato.

Lo hanno lasciato appoggiato al guardrail a bordo della strada, non una via secondaria o appartata, ma sulla rotonda di Monterosso a Bergamo, sotto cui passa la provinciale della Valle Brembana a pochi passi dal rondò delle Valli. Nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 maggio, i soliti ignoti incuranti che qualcuno li potesse vedere, hanno abbandonato proprio lì un materasso di cui dovevano liberarsi e che, probabilmente, era troppo scomodo (sigh!) portare sino alla piazzola ecologica di A2A alla Grumellina. Un gesto incivile che non ha alcuna giustificazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA