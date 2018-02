Scrutini da rifare all’istituto Fantoni

Clusone, caos in alcune classi Il provvedimento, eccezionale, è stato disposto dopo le ispezioni dell’Ufficio scolastico territoriale. Si dovranno rifare le valutazioni del primo quadrimestre.

Scrutini da rifare. Non c’è pace per l’Istituto Fantoni di Clusone, che nell’ultimo anno ha vissuto più di un giorno di tensione: dopo le dimissioni del presidente del Consiglio d’istituto, Marco Maffeis, dopo la scelta del dirigente scolastico Roberto Vicini di lasciare la guida della scuola alla fine dell’anno scorso, dopo le ispezioni (una l’anno scorso, due che risalgono a poche settimane fa), ora un altro capitolo si aggiunge a una «saga» che sembra non volersi concludere.

Nei giorni scorsi, infatti, sono stati riconvocati alcuni Consigli di classe per procedere alla valutazione di alcune classi del polo liceale. L’anomalia sta nel fatto che si tratta di classi già scrutinate in precedenza e che l’indicazione di rifare da capo l’iter di valutazione sarebbe arrivata a seguito delle attività ispettive delle ultime settimane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA