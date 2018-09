Se la vita è una battaglia dopo l’altra

Amore e coraggio vincono gli ostacoli La diagnosi di un’endometriosi, la depressione e altre patologie. La vicinanza del marito e dei loro cari

«Sono passati trent’anni, ma se tornassi indietro, lo rifarei»: capita sentirlo dire alle feste per gli anniversari di nozze, e ovviamente si tratta di storie felici. Carla Rossi ha deciso che per lei doveva essere proprio così, alla lettera: rendere il trentesimo anniversario solenne come un matrimonio nuovo di zecca, con un abito speciale, la festa, la magia, i familiari e gli amici accanto a lei e al marito Gianfranco Ripamonti. Le loro promesse, nel frattempo, non sono rimaste solo sulla carta, ma si sono trasformate in esperienze di vita, «nel bene e nel male, in salute e in malattia», come dice la formula del rito. Gli ultimi cinque anni per Carla sono stati tutti in salita: ha sperimentato fino in fondo la malattia, il dolore, la fragilità, ha combattuto una battaglia dopo l’altra. «Gianfranco – osserva – è la mia roccia, non so che cosa avrei fatto senza di lui».

Quando lei e il marito si sono incontrati, erano ancora bambini: «Avevo sei anni e lui dieci. I nostri genitori erano amici, siamo cresciuti insieme. Poi la nostra amicizia si è trasformata in qualcosa di più profondo». Finché, come nella più bella delle fiabe, hanno deciso di trascorrere insieme tutta la vita.

