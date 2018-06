I rilievi della polizia locale di Seriate in via Italia dopo l’investimento di un ragazzo di 23 anni

Seriate, investito un ragazzo di 23 anni

I soccorsi in via Italia: è in gravi condizioni Sono in corso i rilievi in via Italia a Seriate dopo che un giovane di 23 anni è stato investito intorno alle 12 di stamattina.

Rilievi in corso in via Italia a Seriate per chiarire la dinamica di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di venerdì 15 giugno. Intorno a mezzogiorno è stato investito un giovane di 23 anni che - dalle prime informazioni - stava attraversando la strada da via Paderno a via Italia all’altezza della biblioteca comunale per prendere il bus. Il ragazzo è stato portato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso: sarebbe in gravi condizioni. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi del 118 e la Polizia locale di Seriate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA