Serina -11, Bagnatica -7, Torre Boldone -5 In attesa di «Big Snow», ancora più gelo

In attesa di «Big Snow», ancora più gelo Freddo e gelo, un freddo secco dopo una spolverata di neve in città mentre le nostre Valli sono più imbiancate. E non manca il ghiaccio sulle strade. Ma la «vera» neve arriverà da giovedì.

Imbiancata Bergamo nella mattina di martedì 27 febbraio, più neve è scesa in Val Seriana e Brembana, mentre nella Bassa Bergamasca c’è solo il gelo previsto per questi giorni. Un freddo anomalo se si pensa che tra due giorni saremo a marzo, mese della primavera.

In Val Seriana

Il traffico causa ghiaccio in Val Brembana

E proprio per il 1° marzo i meteorologi parlano di «Big Snow»: dopo «Buran», infatti, arriverebbe una perturbazione atlantica che porterà la tanto attesa e diffusa neve anche al Nord. Saliranno le temperature e si prevede neve in abbondanza anche in città. Intanto l’allerta è per il ghiaccio, in particolare sulle strade della nostra provincia. Segnalato traffico già dalla mattina del 27 febbraio per scendere dalla Val Seriana e Brembana verso Bergamo.

Senza dimenticare il gelo: Serina -11, Bagnatica -7, Torre Boldone -5 sono alcuni esempi di temperature segnalate a Radio Alta dai lettori nella mattinata di martedì alle ore 7.

