Settimana per la Salute della donna: incontri informativi online e visite gratuite al Papa Giovanni XXIII

Alle ore 13 la ginecologa Roberta Marabini parlerà di menopausa. Giovedì 21 aprile alle ore 17 la ginecologa Rita Secomandi e l’ostetrica Jessica Sangaletti terranno un incontro informativo online dedicato a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 15 e i 18 anni, a tema affettività negli adolescenti e prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Per partecipare a questi incontri informativi online è sufficiente telefonare al numero 035.2673311 entro lunedì 18 aprile, comunicando un indirizzo di posta elettronica al quale verrà inviato il link per collegarsi agli incontri.

Visite gratuite il 26 aprile

Martedì 26 aprile verranno offerte visite gratuite per le donne tra i 18 e i 50 anni con problemi di dispareunia (dolore ad avere rapporti sessuali), dolore vulvare e/o dolore addominale. È possibile prenotarsi per questa visita tramite il call center regionale (tel. 800638638). I posti sono limitati.

Sono previste anche iniziative rivolte alle dipendenti dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII. In particolare, durante le giornate dell’(H)Open Week sarà possibile effettuare un esame citologico (Pap test) in azienda per circa per circa 80 dipendenti di età compresa tra i 25 e i 65 anni.