Si accascia a terra in via Castello

Muore un 59enne a Castione Si è accasciato a terra colto da un malore: sono intervenuti subito i soccorsi ma non c’è stato nulla da fare.

Si è accasciato a terra in via Castello, non lontano dal ponte nella zona dell’ex Colonia della Dalmine, a Castione della Presolana e non si è più ripreso: è morto per un malore nel primo pomeriggio di domenica 24 marzo un uomo di 59 anni. Sul posto è intervenuta subito l’auto medica e l’ambulanza del Corpo Volontari Presolana ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Dalle prime testimonianze sembra che l’uomo stava parlando con altre persone quando si è accasciato a terra. I conoscenti hanno allertato subito i soccorsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA