Bergamo, questa sera è attesa la neve. Allertato il servizio di spazzamento Possibile neve questa sera nelle zone collinari della città e della provincia di Bergamo. Questa la previsione meteo per quel che riguarda la notte tra lunedì 14 e martedì 15 febbraio sul nostro territorio.

Aprica e il Comune di Bergamo, seppur la neve prevista non sia particolarmente abbondante, hanno comunque attivato il piano neve previsto per l’inverno 2021/22, salando le strade soprattutto sul Colle di San Vigilio e prevedendo possibili azioni di spazzamento in vista delle prime ore di martedì. Resta monitorata la situazione anche per il centro di città bassa, nel caso le temperature dovessero abbassarsi improvvisamente.

