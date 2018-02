Si ribalta con il trattore a Gorno

Grave 73enne, soccorso con l’elicottero Sabato 17 febbraio un trattore si è ribaltato, grave un uomo di 73 anni.

Un trattore in località Riso, In Val Seriana nel comune di Gorno. L’incidente che ha causato il ferimento grave alla testa di un 73enne è accaduto verso le 17 di sabato 17 febbraio. Sul posto sono accorsi i Volontari della Croce Rossa Alta Val Seriana - postazione di Ponte Nossa, un’automedica di Piario, Elisoccorso Bergamo e i carabinieri del comando di Clusone. e anche l’elisoccorso che hanno trasportato il 73enne in codice rosso in ospedale.

