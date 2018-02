Si sente male un bimbo di un anno

Apprensione a Gazzaniga È successo alle 21 in via Battisiti, sul posto un ambulanza del 118.

Malore per un bimbo di un anno a Gazzaniga. È successo lunedì 13 febbraio verso le 21 in via Cesare battisti. Sul posto è subito accorsa un ambulanza del 118. Inizialmente le condizioni parevano gravi, dopo l’intervento sul posto il piccolo è e portato in codice giallo all’ospedale di Alzano per essere visitato.

