Sigilli in una discoteca dell’Isola

Droga e locale non a norma Sigilli per 20 giorni nella mattinata di sabato 24 febbraio per la nota discoteca dell’Isola «Sabbie Mobili»: i locali sono risultati non a norma ed è stata trovata anche droga.

I Carabinieri della Compagnia di Treviglio (Bg) hanno notificato ed eseguito nella mattinata di sabato 24 febbraio la sospensione temporanea dell’attività in una nota discoteca dell’Isola, le «Sabbie Mobili». Dopo il maxi controllo svolto dai militari dell’Arma unitamente al Gruppo interforze a fine gennaio scorso in cui i locali erano risultati non a norma ed era stata rinvenuta anche della sostanza stupefacente in più punti del locale, i Carabinieri hanno informato di tutto ciò, con una specifica informativa, anche il Questore di Bergamo, Fabiano Girolamo, che ha così emesso un provvedimento di sospensione temporanea dell’attività della Discoteca per 20 giorni per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

