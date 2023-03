Social Domus, apre il nuovo servizio di infermieri di famiglia e di comunità

Un nuovo servizio per le famiglie: nella nuova Social Domus, la casa dei Servizi sociali di Bergamo in via XXIV Maggio, cominceranno ad operare a breve infermieri di famiglia e di comunità. Il servizio sarà curato da tre infermieri che si alterneranno negli ambulatori tre volte alla settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 13, ma con la possibilità di rivedere giorni e orari a seconda delle richieste. L’obiettivo è dare un sostegno (gratuito) soprattutto agli anziani e alle persone fragili, attraverso l’erogazione di alcune prestazioni primarie, come la somministrazione di farmaci, le iniezioni e le misurazioni dei parametri vitali. La presa in carico potrà avvenire previo appuntamento telefonico (al numero 035/2676494), su segnalazione del medico curante o di specialisti, in fase di dimissioni dall’ospedale, oppure anche presentandosi di persona.