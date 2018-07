Sotto il Monte, 81enne si infortuna

Recupero spettacolare con l’elicottero Un uomo di 81 anni si è infortunato in località colle torre San Giovanni a Sotto il Monte.

È dovuto intervenire l’elicottero per recuperare un uomo di 81 anni che si è infortunato in località colle torre San Giovanni a Sotto il Monte. Ancora non si conoscono i particolari della vicenda, sul posto anche due ambulanze. L’anziano è stato portato al Papa Giovanni in codice giallo.

