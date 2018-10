Prese due specialiste di furti in casa

Colpi nel Nord Italia, l’ultimo a Bergamo Erano specializzate in furti in appartamento nel Nord Italia: la Polizia locale di Bergamo ha fermato le due ragazze in via San Bernardino.

Erano specializzate in furti in appartamento nel Nord Italia: la Polizia locale di Bergamo ha fermato due ragazze con precedenti per una serie di furti anche tra via Carducci e via Tironi in città. Per il Comando di via Coghetti si tratta del 38° e 39° arresto del 2018, quasi uno a settimana.

L’episodio risale a qualche giorno fa: intorno alle 10 del mattino la Centrale operativa della Polizia locale invia una pattuglia del Nucleo di sicurezza urbana in via Carducci 3. Un cittadino aveva segnalato che all’interno del condominio due donne e un uomo si aggiravano con atteggiamenti sospetti: la segnalazione non ha però avuto alcun riscontro. Nel frattempo una seconda pattuglia, richiamata in zona dalla comunicazione radio, passa in via San Bernardino: gli agenti notano due ragazze, che cercano di non farsi notare. Gli agenti le fermano e iniziano il controllo di rito: in quel momento un uomo si avvicina e riferisce di aver assistito a un tentato furto ai danni dell’appartamento dei suoi vicini in una palazzina di via San Bernardino 76, indicando come responsabili le due ragazze appena fermate, descrivendo chiaramente anche quali attrezzi avevano usato per scassinare la serratura.

Il testimone spiega che, mentre si stava preparando per andare al lavoro, dall’interno del suo appartamento ha sentito dei rumori, accorgendosi che la maniglia della propria porta d’ingresso si stava muovendo. Silenziosamente va allo spioncino e vede le due ragazze, mentre si armano di cacciavite, e cercano di forzare la porta. L’uomo ha allora chiamato il 112 per segnalare la cosa, mentre le due ragazze, dopo non essere riuscite a forzare la porta, si sono allontanate: il cittadino le ha tenute d’occhio alla finestra, finché non le ha viste fermate dalla Polizia Locale.

Gli attrezzi usati per i furti di appartamenti

In quel momento arriva in via San Bernardino anche l’altra pattuglia di Polizia locale: uno degli agenti sale al secondo piano della palazzina e constata i segni del tentato furto con scasso. Le due ragazze sono allora portate al Comando di via Coghetti: addosso hanno due cacciavite lunghi entrambi oltre 25 cm, un altro cacciavite di 15 cm e una chiave inglese da 8. A.G., 24enne nata a Torino e residente a Rovigo, e M.S., 20enne nata e residente in Croazia, risultano con precedenti di furto negli ultimi due anni in diverse zone del Nord Italia.

