Su L’Eco foto di 1107 presepi

Vince quello con gli alpini - Classifica L’iniziativa del nostro giornale «Fotografa il tuo presepe», quest’anno ha pubblicato oltre mille foto. Ha vinto Michele Calissi di Adrara San Rocco.

Non avevamo dubbi. A Bergamo la tradizione del presepe è ancora molto viva. Lo dimostrano i numeri che anche quest’anno sono stati sorprendenti. La risposta all’iniziativa «Fotografa il tuo presepe» è stata massiccia: in redazione sono arrivati 1.107 presepi da 207 località della provincia. Scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie, reparti di aziende, esercizi commerciali, reparti di ospedali e case di riposo, nelle chiese e nelle case tutti hanno costruito il loro presepe.

Michele Calissi di Adrara San Rocco

In queste pagine riproponiamo i presepi che la giuria (aiutati dai componenti del Museo del presepio di Dalmine, la cui preparazione ed esperienza è insindacabile) ha scelto in questi giorni, dopo un lungo lavoro di osservazione e comparazione delle fotografie. Alla fine il verdetto: Michele Calissi di Mapello si è aggiudicato il primo premio (che consiste in un abbonamento omaggio). Ecco gli altri più votati.

Gianfraco Terzi 2°classificato

Ragazzi della seconda media dell’oratorio di Treviolo 3° Classificato

Parrocchia di Villongo Sant’Alessandro 4° classificato

Andrea Cavalli, Mapello 6°classificato

Gruppo volontari della Sottochiesa, Dalmine 5° classificato

Alessandro Brighenti, Oltre il Colle 7°classificato

Amici del presepio, Serina 8° classificato

Associazione il sorriso di Sara, Almenno San Salvatore 9° classificato

Gruppi presepisti San Pellegrino Terme 10° classificato

