Temporali archiviati? Weekend all’insegna del sole

«Domenica e lunedì saranno le più giornate più stabili, con sole tutto il giorno, sia nelle zone di pianura che in quelle alpine e temperature in rialzo – dice Andrea Colombo di 3B meteo –. Le temperature arriveranno fino a 34/35 gradi e il clima sarà abbastanza afoso. Da metà della prossima settimana, invece, sempre caldo e afa tipici di luglio, ma con qualche occasione per temporali di calore nelle ore tardo pomeridiane e serali, che coinvolgeranno soprattutto le Orobie, senza però escludere qualche veloce passaggio anche sulle zone di alta pianura. Fenomeni che, alla fine di giornate calde e afose, potranno anche essere violenti. Ma in generale il contesto sarà più stabile rispetto ai giorni appena passati».