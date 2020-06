Tornano i «Maestri del paesaggio»-Foto

Piante autoctone vestiranno Piazza Vecchia La decima edizione si terrà dal 5 al 20 settembre, ecco l’anteprima.

La decima edizione di Landscape Festival è dedicata a tutti e al futuro, un’edizione straordinaria grazie anche alla partecipazione di Michele De Lucchi, protagonista di Green Square, la grande installazione prevista ogni anno in Piazza Vecchia: un grande tavolo, fatto di tanti tavoli e “apparecchiato” con piante autoctone e forestali, a disposizione del pubblico tramite erogazione liberale a favore di una raccolta fondi dedicata ai cittadini e al territorio.

La manifestazione, ideata da Arketipos e promossa da Comune di Bergamo con Regione Lombardia, grazie a Camera di Commercio e il sostegno de Il Legno dalla Natura alle Cose, Uniacque, Mapei e Fondazione Lombardia per l’Ambiente, è aperta a esperti, operatori, appassionati e vuole essere un’edizione da ricordare per tanti motivi:

. Green Square reinterpretazione green di Piazza Vecchia a Bergamo;

. Green to the People un giardino dedicato all’incontro tra le persone e tra loro e la natura. Grazie alla raccolta fondi sarà realizzato il primo progetto di questo nuovo format, ideato da Arketipos, negli spazi esterni dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo;

. Landscape Webinar lezioni di paesaggio con i grandi protagonisti delle prime nove edizioni;

. Landscape Call appuntamenti green diffusi per la città frutto di una call aperta, negli scorsi mesi, ai cittadini e al territorio;

. Green Book un libro per raccontare la nascita, la storia e lo sviluppo del Festival attraverso le prime 10 piazze.

Con Nature + Culture = Landscape, la manifestazione, da dieci anni, è portavoce di valori come la cultura delle comunità, dei luoghi e delle risorse che vengono diffusi e promossi perché il paesaggio sia sempre più riconosciuto come uno dei fondamenti per lo sviluppo sociale, economico e urbanistico. Alla manifestazione sono state conferite due Medaglie del Presidente della Repubblica e ha ricevuto il Patronato di Regione Lombardia, raggiungendo il quinto posto nella graduatoria delle manifestazioni di rilevanza regionale.

