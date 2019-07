Tre amici scoprono l’Italia sui pedali

conquistando gli estremi dello Stivale Gigi, Walter e Luca di Clusone in bici da Melito di Porto Salvo (Comune più a Sud) a Predoi (il più a Nord).

Prendi tre amici, clusonesi con la comune passione per la bici da corsa, mettici la voglia di vivere insieme un’esperienza unica, e ne nasce un’avventura sui pedali lunga 1.577 km: quelli che separano il comune continentale più a Sud d’Italia da quello più a Nord.

Loro sono Gigi, Walter e Luca: nell’ordine, il capitano, l’artista e lo chef. Gigi Poletti è un marmista prestato al commerciale, Walter Savoldelli un giovane pensionato (60 anni tondi tondi) e Luca Brasi è noto nella ristorazione per quella sua stella Michelin di cui va fiero. Insieme ne hanno già vissute di belle imprese, soprattutto Gigi e Walter, che sui pedali si sono fatti Medjugorje nel 2013, Polonia-Auschwitz-Cracovia l’anno dopo e Assisi nel 2016, solo per citarne alcune.

Questa volta l’omaggio è al Bel Paese, tutto da risalire con il vento in faccia, «Negli occhi la storia, nelle gambe la strada», come non a caso recita quella massima che i tre si sono fatti stampare sulla divisa d’ordinanza, cucita sul petto per fare squadra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA