Pendolari, l’ultima frontiera di Trenord

Arrivano i «disagi programmati» Viaggiatori sull’orlo della crisi di nervi. Alcuni convogli cancellati in mattinata e altre soppressioni già annunciate per la sera.

Suona la sveglia è ancora buio, ci si alza, una sbirciata controvoglia al cellulare sul sito di Trenord, così, per farsi del male la mattina presto e anche per cercare di capire che viaggio ci aspetta. Ormai è risaputo, non sarà una passeggiata. Ritardi e qualche sorpresa sono all’ordine del giorno, ma da alcune settimane c’è di più. Trenord ha inventato un nuovo servizio per la sua clientela: «il disagio programmato». Si tratta di un servizio molto utile per il viaggiatore, già di prima mattina, infatti, ti permette di organizzare il ritorno, con la consapevolezza precoce che sarà un delirio. Sulla pagina della circolazione in tempo reale, non sono indicati solo i ritardi e le eventuali soppressioni della mattina ma anche quelle previste per la sera. Come dire...lasciate ogni speranza, voi che viaggiate con Trenord...

Così anche oggi, tra le corse soppresse di buon ora non ci si fa mancare nulla: il 7.16 per Porta Garibaldi e poi anche il 5033 sulla Lecco Bergamo, il quadro si completa con un bel programma serale: il 17.22 e il 18.22 da Porta Garibaldi non partiranno. Cosa si può chiedere di più?

