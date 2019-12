(Foto by Google Maps)

Ultima corsa ai regali di Natale

Traffico in tilt intorno a Bergamo Una giornata da bollino rosso per il traffico in città e nelle zone limitrofe, già dalla mattina di lunedì 23 dicembre.

Traffico in tilt, sulle maggiori direttrici verso Bergamo sin dalla tarda mattinata di lunedì 23 dicembre per la corsa un agli ultimi regali di Natale. Una situazione piuttosto critica che ha visto il centro cittadino completamente congestionato per gran parte della giornata.

Nella serata traffico da bollino rosso anche sulla Villa d’Almè-Dalmine e da e per le valli, meno problematica, invece, la situazione in Val Cavallina. Fortunatamente non ci sono stati incidenti di rilievo che avrebbero reso la circolazione ancora più caotica.

